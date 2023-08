Am Mittwoch (02.08) gegen 01.30 Uhr wurde der Inhaber einer Shisha-Bar in der Moselstraße von einem Mann mit nordafrikanischem Aussehen angegriffen. Demnach wurde dem Tatverdächtigen den Einlass in die Bar verwehrt, woraufhin er ein Pfefferspray aus der Hosentasche nahm und setzte es gegen den 46-jährigen Inhaber ein. Anschließend flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Niddastraße.

