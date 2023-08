Am 02. August gegen 09:30 Uhr wurden insgesamt 13 Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren aus Syrien von der Bundespolizei Ebersbach in Gewahrsam genommen. Die illegal eingereisten Männer konnten keinerlei Dokumente für ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland vorweisen und sind demnach von der Türkei aus über Tschechien nach Deutschland von einem Unbekannten eingeschleust worden.

