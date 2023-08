Eine 41-jährige Frau wurde in der Nacht zum Dienstag (8. August) in Hagen von einem ebenfalls 41-jährigen Mann sexuell belästigt und anschließend mit einer Bierflasche angegriffen. Der Täter betatschte die Frau mit den Worten „lass uns ficken“ am Gesäß. Gegenüber der alarmierten Polizei erklärte der Mann, er habe ein Recht darauf, in Deutschland Straftaten zu begehen.

Quelle