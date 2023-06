Am Dienstagabend ist es in einem Fernzug zu einer Beleidigung und Körperverletzung durch einen 24-jährigen Afghanen gekommen. Bei der Fahrkartenkontrolle zeigte sich der Mann von Beginn an aggressiv und beleidigte den Deutsche Bahn Mitarbeiter. Schließlich attackierte er den Geschädigten indem er ihm ein schlag verpasste. Die Bundespolizei konnte den aggressiven Fahrgast beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof festnehmen.

Quelle