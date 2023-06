Drei Marokkanische Männer haben zuerst am Dienstagnachmittag in der Weserstraße einen schweren Raub begangen. Anschließend haben die drei Männer zwei Brüder am Stern mit Pfefferspray, einem Teleskopschlagstock und Flaschenwürfen angegriffen. Die bereits wegen mehreren gleichgelagerten Straftaten bekannten Tatverdächtigen wurden festgenommen.

Quelle