Unter Vorhalt einer Waffe erbeutete eine Südländerin am Montag eine Hochwertige Armbanduhr der Marke ROLEX. Der 76-jährige Besitzer fuhr mit seinem Pkw auf die Einfahrt, als plötzlich die unbekannte Frau an die Fahrertür heran trat und mit vorgehaltener Waffe die Armbanduhr forderte. Anschließend flüchtete die Täterin zu Fuß mit in Richtung der Bundesstraße.

