In Stuttgart hat ein 21-jähriger Mann am Sonntag in einem Freibad eine Jugendliche sexuell belästigt. Das 17-jährige Mädchen befand sich im Außenbecken, als der Mann sie plötzlich mehrmals an den Oberschenkeln berührt. Der Bademeister wurde verständigt, er alarmierte die Polizei, die den Mann einer Überprüfung unterzog und dann wieder auf freien Fuß setzte.

