Zu einer Massenschlägerei mit bisweilen hundert Beteiligten kam es am Freitagabend im Bereich der Mall in Kaiserslautern. Zunächst waren drei Personen in einen Streit geraten, wobei einer davon von zwei “Freunden” unterstützt wurde, die plötzlich zuschlugen. Umstehende nutzten offenbar die Gunst der Stunde, um selbst mitzumischen und traten und schlugen dabei auf die bereits am Boden liegenden Männer ein. Dabei entfernten sich immer wieder Beteiligte, um den Mob mit dem Handy zu filmen, und kehrten dann zurück, um weiter zu prügeln und treten. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen an. Vor Ort konnten die Beamten dann nur noch drei Personen feststellen, die offenbar an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Eine weitere Person war bereits geflüchtet, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

