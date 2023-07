Eine 74-jährige Frau ist am späten Freitagabend in Wuppertal überfallen worden. Sie war in einem Wohnviertel unterwegs, als sich ihr plötzlich zwei Männer in den Weg stellten und ihr die Handtasche entrissen. Die Täter wurden lediglich als circa 30 Jahre als und dunkel gekleidet beschrieben.

