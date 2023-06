Am Dienstagnachmittag wurde die Lotto-Annahmestelle in der Borkener-Straße von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe überfallen. Mit vorgehaltener Waffe forderte der Unbekannte die Mitarbeiterin auf das Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtet der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

