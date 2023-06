In einem Mehrfamilienhaus in Göttingen ist am Samstagabend ein 42-jähriger Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Ein 54-Jähriger alkoholisierter Mann war auf ihn aus bislang unklaren Gründen in seiner Wohnung losgegangen. Der Angegriffene rettete sich in eine Nachbarwohnung, wo man erste Hilfe leistete und die Polizei rief.