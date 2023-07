Der Bundespolizei sind am Wochenende in Sachsen gleich zwei Schleuser ins Netz gegangen. In der Nacht zum Sonntag stoppten Beamte einen in Tschechien zugelassenen Pkw auf der Bundestraße 178n bei Oderwitz. Am Steuer saß ein 52-jähriger Aserbaidschaner, außerdem befanden sich vier junge Türken im Alter zwischen 17 und 24 Jahren mit im Wagen. Der Fahrer wurde nach Tschechien ausgewiesen, drei der Illegalen kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung, der jüngste wurde vom Jugendamt in Obhut genommen.

Am Sonntagabend dann stoppten die Beamten an fast gleicher Stelle einen polnischen Pkw, in dem neben dem 53-jährigen Fahrer, einem Ukrainer mit Wohnsitz in Essen, auch vier Männer aus Syrien saßen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der mutmaßliche Schleuser wurde nach der Vernehmung auf freien Fuß gesetzt.

Bereits am Samstag hat die Polizei in Ostritz sechs weitere Syrer, vier Männer aus dem Jemen und zwei aus Jordanien aufgegriffen.

