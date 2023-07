Ein 19-jähriger Mann ist am späten Sonntagabend in Speyer mit einem Messer auf eine siebenköpfige Personengruppe losgegangen. Zunächst hatte er sie laut Polizei in aggressiver Weise angesprochen, im weiteren Verlauf zog er die Stichwaffe und drohte damit. Während sich einige Personen in einem Auto einschlossen, flüchtete ein 17-Jähriger zu Fuß. Der Täter nahm die Verfolgung auf, ließ dann aber von ihm ab. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann stellen und führte einen Alkoholtest durch, der 2,26 Promille ergab.

Quelle