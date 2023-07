Gestern Abend (20.07.2023) wurde ein 49-Jähriger an der Endhaltestelle in Rheingönheim von einer Gruppe von sechs Jugendlichen zunächst verbal attackiert. Um aus der Situation zu flüchten, lief das Opfer in Richtung eines angrenzenden Supermarkts. Ein Jugendlicher mit einem Taschenmesser folgte dem 49-Jährigen und stieß ihn zu Boden. Anschließend stach er mit einem Taschenmesser in Richtung des Mannes und forderte die Herausgabe von Bargeld.

