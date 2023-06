Am Donnerstag hat ein unbekannter Mann versucht mit einem Messer in das geöffnete Fenster des Autos auf einen 29-jährigen Fahrer einzustechen. Der Fahrer konnte der Stichbewegung ausweichen und sich in Sicherheit bringen. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Einsteinstraße/ Hagebaumarkt.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 20-25 Jahre alten und ca. 170 cm großen Mann mit südländischen Erscheinungsbild handeln.

Quelle