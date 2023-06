Am Donnerstag sind zwei Fahrgäste in der S-Bahn Linie 3 wegen einem Sitzplatz zunächst verbal aneinandergeraten. Beim Ausstieg aus der S-Bahn schlug der 44-jährige Rumäne dem 55-jährigen Mann mit mehreren Faustschlägen in das Gesicht. Das Opfer verfolgte den Angreifer und konnte beobachten, wie er ein Klappmesser aus seinem Rucksack holte und damit eine Gruppe von Jugendlichen bedrohte. Die Jugendlichen flüchteten vor dem Rumänen zum nahe gelegenen Bundespolizeirevier Harburg und meldeten den Vorfall.

