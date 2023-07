In der Nacht zum Freitag (21.07.2023) wurde die Tankstelle in Gronau von drei Unbekannten Männern überfallen. Zunächst betraten zwei Männer den Verkaufsraum, von denen einer eine Schusswaffe in der Hand hielt und die Kassiererin aufforderte den Kasseneinsatz herauszugeben. In der Zeit begab sich der zweite Täter hinter den Tresen und entwendete die Zigarettenschachteln. Zwischenzeitlich kam der dritte Komplize in die Tankstelle. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung ALDI-Markt.

