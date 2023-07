Am vergangenen Dienstag hat ein Unbekannter mit Dreadlocks im Lebensmittelgeschäft ein 14-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Demnach hat der Täter das Mädchen zuerst angesprochen, dann zu sich gezogen und an den Po gefasst. Die Jugendliche wandte sich anschließend an eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes, worauf die Polizei verständigt wurde.

