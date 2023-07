Am gestrigen Dienstag (18. Juli 2023) kam es in Hannover am Hauptbahnhof zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Türken und einem 26-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlug der Türke dem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend nahm der Tatverdächtige ein Messer und drohte mit den Worten „Ich steche dich ab“. Mit einer Platzwunde am Kopf musste das Opfer zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

