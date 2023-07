Am Freitag, den 21. Juli 2023, wurde ein 14-jähriges Mädchen am Chemnitzer Hauptbahnhof zum Opfer einer sexuellen Belästigung. Das Mädchen befand sich am Gleis 1, als der Mann sich zu ihr setzte und sie an der Brust sowie im Intimbereich unsittlich berührte. Daraufhin ist das Mädchen aufgestanden, um Hilfe zu holen. Trotz dieser unglaublichen Tat wurde der Mann nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

