Ein 28-jähriger Somalier hat am Freitag ein zehnjähriges Mädchen in einem Regionalzug erst sexuell belästigt und sie dann verfolgt. Zunächst setzte er sich in der Bahn von Mühldorf nach Dorfen auf den Platz neben ihr und streichelte ihr über das Knie. Das Kind entfernte sich von dem Mann, der ihr jedoch nachlief. Eine bislang unbekannte Zeugin erkannte die Situation und ließ das Mädchen neben sich sitzen, wodurch der Mann zunächst Abstand hielt, aber laut pöbelnd im Zug umher lief. Als das Kind in Dorfen aus dem Zug stieg, verfolgte der Täter sie. Am Bahnhof wartete die Tante des Mädchens. Als sie die Gefahr erkannte, suchte sie mit dem Kind in einem Schnellimbiss Schutz. Dort verwehrten zwei Mitarbeiter dem Somalier den Zutritt, was ihn offenbar nicht davon abhielt, trotzdem hineinzugelangen und Gäste zu bepöbeln. Am Ende wurde die Polizei gerufen, die nun ebenfalls von dem Mann angegangen wurde. Er wurde zu Boden gebracht und dann zur Dienststelle am Münchener Ostbahnhof mitgenommen, wo er sich weiterhin aggressiv verhielt und die Polizisten bespuckte. Zudem stellte sich heraus, dass er sich offenbar zuvor schon vor Reisenden entblößt und sie beschimpft hatte. Ein Alkoholtest ergab 2,8 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Quellehttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/64017/5553542