Im Frankfurter Stadtteil Kalbach sind am Freitag mehrere Kinder Opfer von sexueller Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter geworden. Zunächst wurde er gegenüber einem neunjährigen Mädchen in einem Wohngebiet übergriffig und berührte sie an der Brust und am Gesäß. Kurze Zeit später sprach er in einem nahegelegenen Park zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren an und entblößte dabei seine Genitalien. Die Kinder rannten davon. Der Täter wird als 14 bis 20 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraune, kurze Haare und eine Narbe am Hinterkopf. Bekleidet war er mit einer Sporthose, hellem Shirt und Sportschuhen, außerdem trug er eine Bauchtasche und war auf einem Fahrrad unterwegs.

