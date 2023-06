Ein 28-Jähriger ist am frühen Freitagabend in Aalen vor einem Einkaufszentrum von einer “Personengruppe” zusammengeschlagen worden. Der Mann war mit den Personen zunächst in Streit geraten, daraufhin wurde er von einem der jugendlichen Täter verletzt und von weiteren getreten und geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Quelle