Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei einen Iraner mit gleich sieben Fahndungstreffern. Der Mann wurde mit drei Haftbefehlen, vier Aufenthaltsermittlungen von Münchener Behörden gesucht und ist zudem noch illegal in Deutschland. Die Beamten führten den Mann am Montagvormittag beim Amtsgericht München vor. Von dort aus wurde der 45-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim überstellt.

Quelle