Zu einem handfesten Streit ist es am Sonntagnachmittag in einem Freibad in Bremen gekommen. Mehrere Jugendliche und Heranwachsende lieferten sich eine Schlägerei, einer der jungen Männer bekam dabei Reizgas ins Gesicht. Die etwa sechsköpfige Gruppe um den Täter entfernte sich über die Zäune des Bades.

Quelle