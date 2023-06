Wegen einer Gruppe von sechs randalierenden “Jugendlichen” musste die Polizei am Sonntag in ein Freibad in Wesselburen bei Itzehoe ausrücken. Die Gruppe trank Alkohol im Becken und hielt sich nicht an das Rauchverbot. Schließlich pöbelten die Badegäste und warfen Flaschen auf andere. Die Badeaufsicht sprach Platzverweise aus, musste aber am Ende die Polizei rufen, die dann mit vier Streifenwagen anrückte.

