In der Nacht zu Sonntag feierten etwa zehn Leute an einem Weinstand im Wiesbadener Stadtteil Kostheim. Ein vorbeilaufender Anwohner (59) hat die Jugendlichen gebeten ein wenig leiser zu sein. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der 19-Jährige auf den 59-Jährigen ein. Sein Nachbar, der die Auseinandersetzung beobachtete, eilte dem Opfer zur Hilfe. Anschließend kam es zur Schlägerei zwischen dem 39-jährigen Nachbarn und der zehnköpfigen Gruppe. Als Zeugen die Polizei riefen, flüchteten die Angreifer. Der 39-jährige Mann hat am Oberkörper mehrere diverse Schnittverletzungen davon getragen.

Quelle