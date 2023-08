Ein polizeibekannter 45-jähriger Türke hat am Dienstag (15. August 2023) ein 13-jähriges Mädchen im Bremer Hauptbahnhof sexuell belästigt. Der Täter soll dem Mädchen bereits in einem Zug mehrfach zugezwinkert und ihr dann gefolgt sein, bevor er sie am Gesäß berührte. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Täter festgenommen werden. Auf den Videoaufnahmen der Bahnhofskameras ist die Berührung erkennbar.

