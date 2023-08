In Duisburg haben 130 Polizeibeamte am Dienstag (15. August 2023) eine Razzia in sechs Mehrfamilienhäusern durchgeführt. Anlass war der Verdacht auf Sozialhilfebetrug. In den sechs Häusern sollen 435 Personen gemeldet sein, die Sozialleistungen beziehen. Zwei Personen, bei denen der Verdacht auf illegalen Aufenthalt besteht, wurden festgenommen.

