Ein etwa 30-jähriger Täter mit dunklem Teint hat am Dienstagabend (15. August 2023) einen 20-jährigen Passanten in Stuttgart sexuell belästigt. Der Täter fragte den 20-Jährigen zunächst nach dem Weg. Als der Mann Auskunft erteilte, wurde er von dem Unbekannten mehrfach unsittlich am Gesäß berührt.

Quelle