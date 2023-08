Ein Schleuser, der in seinem Skoda Octavia insgesamt acht weitere Personen aus Syrien transportierte, wurde am Montagabend (7. August 2023) im sächsischen Schmilka vom Zoll zum Anhalten aufgefordert. Der Täter ignorierte jedoch auch zwei weitere Kontrollstellen trotz Anhaltesignal und fuhr nach Bad Schandau (ebenfalls Sachsen), um dort abrupt zu wenden und sodann die Grenze nach Tschechien anzusteuern. Zwar blockierte in Postelwitz ein Zollfahrzeug die Straße, doch dort beschleunigte der Täter erneut und rammte einen Transporter, sodass ein Zöllner am Knie verletzt wurde.

Als der Täter das tschechische Decin erreichte, wurde erneut die Polizei auf das Fahrzeug aufmerksam. Doch der Täter gab wiederum Vollgas, kollidierte nach einigen Kilometern mit dem Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Bei der Kollision wurden die anderen acht Insassen (darunter zwei Kinder) allesamt verletzt, zum Teil schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser nach Ústí nad Labem und Děčín gebracht. Der Täter konnte schließlich in der tschechischen Stadt Jílové entdeckt und festgenommen werden.

