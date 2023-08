Ein 11-jähriger Junge wurde am 2. Mai 2023 in Essen von einem unbekannten Mann brutal angegriffen. Nachdem er beim Fußballspielen mit dem Ball versehentlich den Mann traf, soll der Mann dem Jungen hinterhergelaufen und ihm ins Gesicht sowie in den Bauch geschlagen haben. Da der Junge das Geschehen mit dem Handy fotografierte, sucht die Polizei nun mit einem entsprechenden Foto nach dem Täter.

