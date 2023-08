Ein 24-jähriger Syrer hat am Dienstag (8. August 2023) in einem Regionalzug auf dem Weg nach Bremen mit lautstarkem Rufen erklärt, dass alle anderen Reisenden im Zug getötet werden müssten. Außerdem soll er von einer Bombe und vom Koran gesprochen haben. Bei der Festnahme am Bahnhof im niedersächsischen Syke wehrte sich der Mann erheblich gegen seine Festnahme, sodass er von vier Polizisten aus dem Zug getragen werden musste. Bei der Durchsuchung des Zuges und des Syrers wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Quelle