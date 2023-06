Zu einem filmreifen Überfall kam es am Montagmittag in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Kerken: Ein 76-Jähriger wurde von einer Frau unter Vorhalt einer Pistole überfallen. Der Mann war mit seinem Auto gerade in die Einfahrt seines Wohnhauses eingebogen, als die Frau plötzlich neben der Fahrertür stand und seine Armbanduhr forderte. Als er sich weigerte, zog sie eine Pistole und nahm ihm die Uhr vom Handgelenk. Es handelt sich um eine Rolex. Die Frau soll 25 bis 35 Jahre alt und von stämmiger Figur sein. Sie hatte laut Zeugen ein südländisches Aussehen.

