Bei einem gemeinsamen Waldspaziergang sind am Sonntag bei Saarbrücken eine 44-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann von einem Messerstecher lebensgefährlich verletzt worden. Das männliche Opfer konnte sich laut Medienberichten mit letzter Kraft zu einem Restaurant schleppen, um Hilfe zu alarmieren. Der Mann und die Frau, die aus Frankreich stammen, mussten mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei spricht von versuchtem Doppelmord. Als mutmaßlicher Täter wurde in der Nähe des Tatortes ein 23-jähriger Mann festgenommen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

