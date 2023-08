In Dorsten sind am Rande des Schützenfestes am späten Samstagabend zwei Männer mit einer Machete auf einen 26-Jährigen und einen 43-Jährigen losgegangen. Die beiden Dorstener waren in der Nähe eines Kanals von den mutmaßlichen Tätern – einem 24-jährigen Syrer und einem 33-jährigen Marokkaner – angegangen, bedroht und geschlagen worden. Die Männer hatten auch eine Machete sowie Messer dabei. Die Polizei konnte die Verdächtigen festnehmen, musste sie dann aber nach Feststellung der Personalien auch gleich wieder laufen lassen. Gegen sie wird nun ermittelt.

