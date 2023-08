Ein 28-jähriger Eritreer hat am Samstagmorgen (12. August 2023) in einem Zug in Regensburg eine 38-jährige Äthiopierin mit einem Messer bedroht. Der Eritreer und auch die Äthiopierin sind als Reinigungskräfte tätig; allerdings gehörte die Äthiopierin zu einem anderen Bahn-Unternehmen. Die Polizei konnte den Eritreer festnehmen und das Messer sicherstellen.

