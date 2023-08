Ein bereits polizeibekannter 15-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag (13. August 2023) in einer Bochumer Straßenbahn eine 34-jährige Frau verbal sexuell belästigt und am Aussteigen gehindert. Schließlich gelang es der Frau dennoch, die Bahn zu verlassen. Der Täter folgte daraufhin der Frau, schlug sie zu Boden und versuchte, sie zu vergewaltigen. Die alarmierte Polizei konnte den 15-Jährigen festnehmen.

