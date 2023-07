Am gestrigen Abend (20.07.2023) wurde ein 25-jähriger Mann in Neumünster von fünf Männern auf Arabisch angesprochen und anschließend mit Pfefferspray besprüht. Als das Opfer am Boden lag, schlugen und traten die Täter auf den 25-Jährigen ein. Danach nahm einer der Täter die Umhängetasche des Opfers an sich und entnahm Bargeld in Höhe von 80 Euro.

