In Neubrandenburg terrorisiert und bedroht seit Wochen ein Syrer die Anwohner und Passanten mit einem Messer. Bisher wurden mehrere Vorfälle bei der Polizei gemeldet. Unter anderem hat der 24-jährige Migrant einen Anwohner am Gürtel festgehalten und mit den Worten „Scheiß Deutscher, ich töte dich“ bedroht. Am gleichen Tag, 20 Minuten später, versuchte der Syrer mit einer 10 Zentimeter langen Klinge durch ein offenes Autofenster auf einen Mann einzustechen. Diesen Montag brachte er das Auto von zwei Russen zum Stehen und bedrohte die beiden Männer mit einem Brotmesser. Einer der beiden schlug dem Migranten das Messer aus der Hand und konnte so weiteres verhindern. Bei der Festnahme schrie der junge Mann er werde „alle töten“.

