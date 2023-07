Am Mittwoch wurde ein 86-jähriger Rentner in seinem Haus brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Gegen 09:00 Uhr morgens klingelte ein Unbekannter an die Tür des Seniors und verwickelte ihn in ein Gespräch. Hierbei versuchte der Täter ins Haus zu gelangen. Es kommt zum Gerangel zwischen dem Täter und dem Hausbesitzer, beide stürzen zu Boden. In diesem Moment kam der zweite Täter hinzu. Die Männer fesselten den Geschädigten und forderten ihn zur Herausgabe des Zugangscodes für einen im Haus befindlichen Tresor auf. Anschließend nahmen sie Bargeld aus dem Safe sowie weitere Wertgegenstände des Opfers an sich und flüchteten mit dem Auto des 86-Jährigen in unbekannte Richtung.

