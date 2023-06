In der Nacht zu Sonntag hat ein dunkelhäutiger Mann versucht einer 53-jährige Frau ihre Handtasche zu entreißen. In der Höhe des Kaufhofes sind der Frau drei unbekannte Männer entgegengekommen. Einer dieser Männer hat ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und versucht die Handtasche zu entreißen, was jedoch aufgrund ihrer Gegenwehr scheiterte.

Quelle