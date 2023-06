In Kassel sind am Dienstagabend drei junge Männer aus Marokko festgenommen worden, nachdem sie in mehreren Fällen im Stadtgebiet Passanten angegriffen und ausgeraubt haben. Zunächst attackierten sie einen 26-Jährigen, den sie umringten und mit Messern zur Herausgabe von Bargeld aufforderten. Dann schlugen die 22- bis 24-jährigen Männer auf ihn ein und nahmen Geld aus seiner Hosentasche. Der Ausgeraubte meldete sich daraufhin persönlich auf der Polizeiwache. Drei Stunden später wurde die Polizei zu einer heftigen Schlägerei gerufen. Vor Ort trafen die Beamten zwei verletzte Brüder an, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Wie sich später herausstellte, wurden sie von dem Marokkaner-Trio mit Schlagstöcken und Pfefferspray angegriffen. Die Polizei konnte die Täter ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen. Wie sich herausstellte, waren sie bereits wegen mehrerer ähnlicher Straftaten bereits bekannt.

Quelle