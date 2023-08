Ein 38-jähriger Mann hat am Mittwochmorgen (16. August 2023, gegen 3:30 Uhr) in Mainz mit einer Pistole auf einen 23-Jährigen eingeschlagen. Vorausgegangen war ein Streit, nachdem sich der 38-Jährige in seiner Nachtruhe gestört wurde. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte eine ungeladene Schreckschusspistole sicher. Aufgrund eines Drogen- beziehungsweise Alkoholverdachts wurde dem Mann zudem Blut entnommen.

