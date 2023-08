Ein 20-jähriger Mann geriet am Dienstag (15. August 2023) in Bad Homburg mit zwei Unbekannten in Streit, woraufhin er geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Der Täter mit der Waffe soll dunkelhäutig gewesen sein und kurze lockige Haare gehabt haben.

Quelle (Meldung 3).