Ein etwa 25- bis 30-jähriger Täter mit dunklem Teint hat in der Nacht zum Dienstag (18. Juli 2023) in Kassel einen 43-jährigen Mann überfallen und mit einem Messer verletzt. Der Täter forderte zunächst Geld vom Geschädigten, dem der Weg abgeschnitten wurde. Als der 43-Jährige dies ablehnte, zückte der Täter ein Messer und verletzte damit das Opfer am Rücken.

