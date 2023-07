Ein polizeibekannter 16-Jähriger hat am 6. Juli 2023 in Aalen (Baden-Württemberg) gemeinsam mit anderen Beteiligten auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Gegen den Tatverdächtigen wurde bereits dreimal wegen gleichgelagerter Taten Anklage erhoben. Darüber hinaus ist er verdächtig, an einem Raub beteiligt gewesen zu sein.

