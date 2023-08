Nach einem Streit um Drogengeschäfte kam es am Mittwochabend (9. August 2023) in der Kasseler Innenstadt zu Schüssen. Ein 25-jähriger Tunesier und mutmaßlicher Drogendealer stritt sich mit einer Männergruppe, die Arabisch sprach. Der Tunesier wurde im weiteren Verlauf angeschossen und am Bein verletzt. Gegenüber den Ermittlern zeigte sich der Tunesier nicht auskunftsfreudig.

Quelle