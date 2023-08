Nach einem Stichwaffen-Angriff in der Heerstraße in Bremen-Gröpelingen schwebt ein 44-Jähriger in Lebensgefahr. In der Nacht zum Donnerstag (10. August 2023) soll es zum Streit zwischen zwei Männern gekommen sein, woraufhin einer der beiden Beteiligten mit der Stichwaffe das Opfer attackierte. Ein Anwohner erklärte, dass er den Täter nicht erkennen konnte und sagte dazu: „Ehrlich gesagt passiert so was hier zu oft, als dass man deswegen extra vor die Tür geht.“

