Am Montagabend ist ein zwölfjähriges Kind im Stadtgebiet von Idar-Oberstein von einem Messerstecher angegriffen worden. Das Kind erlitt Stichverletzungen an der Hand und am Bauch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Täter, zu dem keine weiteren Angaben gemacht wurden, konnte ermittelt werden.

